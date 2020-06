Mancati controlli per il Covid-19 in Questura

Sono entrato nella questura di Via Leonardo da Vinci per un rinnovo di porto d'armi, avevo l'appuntamento, e fin qui tutto bene. Una volta annunciatomi, non mi viene controllata la temperatura corporea e non mi viene chiesto d'igienizzare le mani o di mettere dei guanti. Ho notato che vi era presenza di varie persone, sia italiani che extracomunitari, e mi è sembrato strano che nessuno abbia fatto queste verifiche.

In ultimo, ho notato che è segnalata la via di uscita e non quella di ingresso, infatti mi hanno fatto seguire lo stesso percorso sia in entrata che in uscita. Capisco il momento, ma se lo stato stesso non provvede alle verifiche sanitarie è meglio che non si accanisca contro chi nel suo piccolo cerca di rispettare i protocollo emanati. Spero che vengano presi provvedimenti a riguardo in quanto questa è una indegnità verso i cittadini.