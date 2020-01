Domenica 9 febbraio, dalle 9.30 alle 18.00, presso il Parco Ludico in via Bergamo 1 a Galbiate (Lc), corso di cesteria, dedicato alla creazione del proprio cesto in salice sotto la guida dell’esperto Claudio Mariani (https://www.pinterest.it/gerlamariani/claudio-mariani/). Alla fine della giornata i partecipanti potranno portare a casa il cesto realizzato con le loro stesse mani! Contributo: 60 € Per info: tel. 388 1996072 - lub@liberisogni.org - www.unilub.it Le iscrizioni entro il 2 febbraio. Posti limitati! :-)