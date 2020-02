Corso di ecopsicologia

Domenica 15 marzo, sul Monte di Brianza, dalle 9 alle 18, giornata dedicata all’ecopsicologia: un percorso di ampliamento della consapevolezza che coinvolge corpo, mente e cuore per ritrovare una più profonda relazione Essere Umano-Natura. L’ecopsicologia ha un approccio transdisciplinare, ci accompagna a conoscere meglio noi stessi, grazie all’incontro con la Natura, e risveglia coscienza ecologica espandendo il nostro senso di identità. Attraverso giochi, incontri con nuove idee emergenti e pratiche di mindfulness in natura, attiveremo l’innata biofilia e svilupperemo una maggior consapevolezza, personale ed ecologica. Contributo 70€ Per info e iscrizioni (entro l’8.03.2020): 3881996072 - lub@liberisogni.org www.unilub.it POSTI LIMITATI