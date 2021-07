«Erbacce, cestini pieni, marciapiedi sporchi: chi controlla il lavoro dell'azienda incaricata?»

Gallery





















Erba sui marciapiedi; cestini sempre pieni, insufficienti e andrebbero svuotati più spesso soprattutto la sera anche sul tardi e la mattina presto entro le 06.00; marciapiedi dove ci sono le macchine sporchi - non passano quasi mai e quando passano ci vorrebbe sempre operatore con soffiatore a fianco della macchina spazzatrice. Ci vorrebbe un responsabile comunale che verificasse puntualmente che l'azienda incaricata esegua quanto da contratto.... Questo è fondamentale... Senza controllo fanno quello che vogliono. Ci vorrebbe la polizia comunale che elevasse qualche sanzione ai cittadini indisciplinati.

Alla faccia del decoro urbano e della città turistica. In ultimo ci vorrebbe un po' più di senso civico delle persone. PER UNA CITTÀ PULITA... FACCIAMOLO ANCHE PER NOI STESSI. PER IL NOSTRO ORGOGLIO.

Grazie