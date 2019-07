Discussione Federalberghi - Filcams CGIL Lecco. Il ruolo di Job Turismo Lecco

Buongiorno, vi contattavo dopo aver letto, negli ultimi due giorni, i vostri articoli riguardanti il botta e risposta tra Federalberghi e Filcams Cgil sulla questione dei posti di lavoro nel settore turistico. Ora, senza entrare nel merito della loro discussione, penso possa essere interessante avere un'opinione da chi utilizza il portale Job Turismo Lecco alla ricerca di occupazione, visto che viene citato negli articoli. Poco meno di un anno fa ne vengo a conoscenza ed essendo alla ricerca attiva di lavoro anche nel settore turistico nel lecchese, mi iscrivo. Ne apprezzo subito l'idea innovativa, simil Linkedin sotto certi aspetti, di creare un portale di incontro tra domanda e offerta nel quale i candidati possano presentarsi tramite il proprio CV (+foto) e le aziende del settore indicando le posizioni aperte. Già al primo impatto però avevo notato una cosa.

Ma dov'è la classica sezione dei portali “trova lavoro” con le offerte del momento? Finita la mia registrazione nel mio profilo personale compare un matching di una dozzina di aziende che cercano alcuni profili indicati nelle mie preferenze (amministrazione, receptionist, altro). Li guardo uno per uno, il profili sono essenziali e le posizioni aperte messe una di seguito all'altra e non si capisce molto di più. Quante figure occorrono e quando per esempio? Non mi convince e preferisco contattare le aziende che mi interessano tramite altri portali (anche legati al turismo). Dopo un anno che apro settimanalmente il mio profilo, ho ricevuto un'unica offerta di lavoro in data 07.01.19 e il numero di aziende compatibili al mio profilo è aumentato di poco. Probabilmente, coloro alla ricerca di ruoli più gettonati come magari baristi o camerieri, avranno ricevuto più offerte. Poi ognuno avrà valutato se accettare o meno.

Questo però non è il punto della mia mail. Ma come posso trovare lavoro se non capisco se il mio ruolo sia ricercato al momento o meno? Io utente devo scrivere decine di email per capirlo e viceversa le aziende sfogliare centinaia di profili e poi contattare quelli più idonei. Ma questi profili sono ancora attivi sul portale? Sono ancora alla ricerca di lavoro? Se dopo mesi non trovi nulla su un sito, cerchi altrove. Di alternative ce ne sono. Scusatemi se mi sono dilungato ma penso che vi sia un problema di incontro domanda/offerta su un portale non del tutto funzionale allo scopo. Una sezione aggiornata con le offerte disponibili è necessaria. Poi magari il problema non lo risolve del tutto, ma sicuramente qualcuno lavoro lo trova. Grazie per l'attenzione e buona giornata.