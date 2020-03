«Europa? Un progetto fallito, ognuno vada per la sua strada»

A quanto pare, i Tedeschi, con gli Olandesi e gli Austriaci e a ruota, il gruppo dei Paesi del Nord, non ne vogliono proprio sapere di fare gli Stati Uniti d'Europa, tutto tondo, per così dire, IN COMUNE A TUTTI GLI STATI oltre alla Moneta Unica. Sono passati quasi vent'anni dalla sua introduzione e probabilmente è questo il grave errore che abbiamo commesso, facendo prima il tetto delle fondamenta - ricordiamo quanto diceva il Machiavelli - anche:

Esercito, Fisco, Politica economia, Pil, Debito Pubblico, Banca Centrale (che c'è, ma non è veramente espressione comune), Sanità, Giustizia, Scuola, ecc.... Cioè un'entità unica con un vero parlamento Europeo (a modello Americano) e con un PRESIDENTE (alla TRUMP), ma, a quanto pare, di tutto questo non c'è la minima volontà di realizzarlo, allora è opportuno dichiarare il FALLIMENTO del progetto EUROPA.

Ognuno per la sua strada, come hanno fatto gli Inglesi.

Non se ne PUÒ PIÙ.

Paolo da Lecco