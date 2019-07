Federalberghi e «i sindacati "fuori luogo"»

Buongiorno, ho cercato di trattenermi davanti all'articolo apparso ieri firmato dal presidente Beri, ho letto con piacere la risposta dei sindacati ma ora non ce la faccio a tacere di fronte alla risposta del presidente di Federalberghi "sindacati fuori luogo". Mio figlio ora 23enne lavora per la quarta stagione "in nero" sulle belle rive del lago di Como e per "ben" 6€ l'ora! festivi notturni e tutto quello che viene richiesto! Lavora in un bel locale "elegante" dove i turisti pagano fior di soldi e lui fa turni dalle 6.30 alle 11.00 poi dalle 18-19 fino alla chiusura del locale sia in settimana che nei fine settimana. Lavora da fine maggio e non ha ancora visto 1 euro, perchè il gestore dice che pagheranno il 15. E con lui ce ne sono molti altri...a parte quelli che giustamente sono scappati in queste settimane! Purtroppo anche se lui restasse a casa questa gente troverebbe qualcuno di più disperato, quindi questa gente fa il bello e il brutto tempo! Dite per favore al Presidente che se offre contratto, contributi e retribuzione adeguata di giovani che hanno voglia di lavorare ce ne sono eccome....è certo che finchè i nostri "imprenditori" continueranno a cercare "apprendisti con anni di esperienza".... forse l'incontro tra domanda e offerta non si verificherà mai!