In questi tempi di lockdown, la fauna tenta di riappropriarsi degli spazi (terrestri, aerei e marini) perduti a causa delle attività di noi umani.

Questa mattina il mio amico Valter Magatti ha immortalato il volo di una poiana proprio sopra il tetto della propria abitazione, un fatto abbastanza inusuale e sicuramente favorito dalla tranquillità che si respira in queste settimane nei nostri paesi per via della fase di quarantena.

Laura