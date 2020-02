Domenica 16 febbraio, sul Monte di Brianza, “Il riparo nel bosco”, corso di una giornata – dalle 9 alle 18 – condotto da Michele Folla (artista e performer) e Simone Masdea (dottore forestale), per riprendersi spazi e tempi per l’autocostruzione, riabilitando l’intelligenza delle mani. In gruppo verranno avviati piccoli cantieri di auto-costruzione con materiali naturali, dando forma, insieme, a un manufatto utile per i campi nel bosco (riparo, capanna, ecc.). Tutto ciò consentirà la promozione del lavoro in gruppo sia sul piano concettuale di ideazione sia su quello manuale di realizzazione, l’attivazione e sviluppo delle abilità manuali, l’apprendimento di tecniche d’utilizzo di materiali e utensili atti alla costruzione in legno di un manufatto. Contributo: 70 euro Per info e iscrizioni (entro il 9 febbraio): tel. 388 1996072 - lub@liberisogni.org - www.unilub.it Posti limitati!