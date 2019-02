Prezzo dei parcheggi troppo caro e crisi in centro: così i negozi chiudono

Prezzo dei parcheggi troppo caro e crisi in centro... È quello che sta avvenendo a Lecco dove la politica di aver messo per mezz'ora di sosta un prezzo di 1,50 euro ha portato allo "svuotarsi" delle vie del centro. Le persone dei rioni sono giustamente infastidite da un rincaro che potrebbe essere applicato solo in città ad alto turismo e non in un posto come questo.

Questa azione ha portato nel tempo allo spopolarsi delle vie perchè non si può pensare di spendere di più per parcheggiare che per bere un caffè in compagnia o prendersi un panino o una mela... questa è la triste realtà che noi negozianti del centro stiamo vivendo e che alla lunga ha portato pure alla chiusura di qualche attività già stremata dalla forte crisi che sta "devastando" l'Italia. Ora la mia domanda è questa: possibile che non vediate quello che state facendo a Lecco? Sarebbe ora di aprire gli occhi e pensare a chi, ogni santa mattina, si alza per cercare di sopravvivere. Bisogna avere il coraggio di esporsi ai problemi e spero di averlo fatto a nome collettivo e che si avrà un riscontro positivo per il bene di tutti.

Il fruttivendolo del centro