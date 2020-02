Marciapiedi in stato di degrado a Maggianico

Buongiorno, il caso delle buche sui marciapiedi e sulle strade sono gli argomenti che mi stanno più a cuore. Io abito Maggianico da oramai 5 anni e sto assistendo giorno dopo giorno al degrado di questo rione. Se si fa un po' attenzione si noterà in Corso Emanuele Filiberto in direzione del Parco Gomès partendo dalla Stazione di Servizio ENI , come è difficile camminare sul marciapiede. La mancanza di asfalto, le gobbe sotto asfalto dovute alle radici degli alberi, le crepe, gli assestamenti del terreno negli anni , hanno fatto sì che chi come me non utilizza la macchina a torto e a traverso , ha delle grosse difficoltà a camminare su questi marciapiedi.

Mi è anche capitato di aiutare una signora caduta proprio per il dissesto. Un tombino che fuoriusciva di 4 -5 cm sopra il livello del manto bituminoso. Fortunatamente senza gravi conseguenza , solo qualche escoriazione alle ginocchia. Questo disagio peggiora di anno in anno. Sarebbe carino e sopratutto utile che qualcuno venisse a controllare e porre qualche rimedio. Un disabile in carrozzella non puó circolare sui marciapiedi. Gli anziani fanno fatica. I giovani vanno in macchina, loro non vedono. Io ho le foto che documentano quanto scrivo.

Grazie per l'attenzione, sperando che questa mia possa cadere sotto gli occhi di chi possa aprire una nuova pagina sul problema è risolverlo, sopratutto.

Cordiali Saluti,

Robert R.