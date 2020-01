Rifiuti a Lecco, la lettera: «La colpa sta anche nell'inciviltà della gente»

In questi giorni di festività natalizie non sono mancate le polemiche sulla mancata e disorganizzata raccolta dei rifiuti. In mezzo a tutto questo si deve però aggiungere anche l’inciviltà sempre latente dei cittadini che nella speranza che qualcuno vi provveda abbandona rifiuti in ogni dove.

Anche dove abito io c’è sempre qualcuno che lascia rifiuti di ogni tipo che la raccolta organizzata non può raccogliere, pezzi di legno, scrivanie in disuso ed altro ancora, il tutto per non perdere una mezz’ora per depositarli in discarica. In questa categoria ascriverei anche coloro che in questi giorni hanno lasciato di tutto, vestiti, cartoni, bottiglie, rifiuti vari, presso il raccoglitore giallo della Caritas in via Tonale.

Ci vuole rispetto e senso civico da parte di tutti in quanto proseguendo con questi comportamenti incivili basta poco per passare ad una città sporca e trasandata.

Tutti nei lecchesi abbiamo criticato, discusso e parlato delle condizioni del centro in cui vi erano decine e decine di sacchi dell’immondizia non ritirati, ma anche noi cittadini dobbiamo fare la nostra parte cercando di adottare comportamenti più civili.

Giuseppe da Lecco