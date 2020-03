Secondo me stiamo tutti sottovalutando il problema che questo Virus sta creando e bisogna avere consapevolezza e razionalità nel prendere decisioni anche drastiche come quella che sto prendendo io dopo esser entrato in contatto con una persona nota risultata positiva venerdì al Covid-19 nel mio negozio. Manifesto da sabato stanchezza e febbre che non scende nemmeno con la Tachipirina cosa che, avendo 30 anni, dovrebbe attenuarsi prendendola! In giornata ho contattato il numero verde regionale, il quale mi ha consigliato la quarantena volontaria e forndendomi il numero per l'ats di competenza lecchese, i quali, una volta chiamati e spiegatagli la situazione, hanno minimizzato consigliandomi di andare a lavorare qualora non presentassi febbre domani come se nulla fosse, anche se mi pare giusto e doveroso sottopormi a tampone per poter avere certezze sul come comportarmi visto e considerato che sono anni che non mi ammalo. Mi sembra di capire che nessuno sappia realmente come comportarsi e cosa fare perchè penso che la salute dei miei concittadini e clienti sia la priorità a prescindere dai guadagni, proprio come hanno consigliato persone molto più competenti di me oggi ai telegiornali. È vero, essendo una partita iva vorrei sapere come andrà a finire dovendo restare chiuso per 15 giorni e nessuno da delle rassicurazioni a riguardo! Parlo a nome di tutti i lavoratori autonomi come me ed espongo sicuramente anche le loro preoccupazioni! Vorremmo concretezza, risposte certe e chiarezza! Intanto ringrazio di cuore tutte le persone che per 3 anni e mezzo hanno creduto in me e mi hanno portato fino ad oggi. Spero di poter tornare presto al mio lavoro di sempre, nel quale credo e metto tutto me stesso da anni! Riccardo Sottocasa, il fruttivendolo del centro di Lecco. E un caloroso grazie per tutti gli angeli che stanno lavorando in trincea per sconfiggere questo enorme problema mai visto prima.