Tempo di leggere: le poesie di una giovane autrice

Virginia Benenati è la giovane autrice di Perielio, la silloge poetica che rappresenta la sua opera prima. La ragazza, residente a Valmadrera, ha da poco dato alle stampe la sua raccolta di versi, edita da Edda edizioni. Qualche indiscrezione sull'autrice... Laureata in Scienze Filosofiche all’Università degli Studi di Milano con il massimo dei voti, con una tesi incentrata sull’indagine dei meccanismi mimetici in seno ai rapporti interpersonali.

Accanto all’ambito accademico, i suoi interessi, in campo artistico, vertono sul teatro: è redattrice di Teatro.it, la testata online più importante in Italia per tutti gli appassionati e i curiosi del mondo sul palcoscenico. Si dedica anche alla scrittura, inizialmente in versi. Oltre alla fresca pubblicazione di Perielio, alcuni suoi componimenti poetici e racconti sono stati selezionati per essere inseriti in diverse antologie.

Qui potete iniziare a gustare l'opera, tramite l'ascolto di Come fini rami sottili: https://youtu.be/jl_9p7cA8Yg