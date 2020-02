Tra sentieri, torrenti e castagneti: facendo s'impara

Tra sentieri, torrenti e castagneti: facendo si impara dal 10 Marzo al 14 aprile 2020 c/o CFPP di Lecco (Via Grandi, 28/A Lecco) Durante il corso saranno forniti, con metodo esperienziale, i primi rudimenti teorici e tecnici per la manutenzione e la salvaguardia di torrenti, sentieri e castagneti. Teoria e molta pratica: si andrà ad operare sul territorio dei comuni di Airuno, Valgreghentino e Colle Brianza, in un ecosistema fatto di luoghi, specie e persone, cercando un equilibrio resiliente e armonico tra uomo e natura. Apprendimento, lavori in natura, convivialità, condivisione, un’occasione per sperimentarsi, prendere fiducia in sé e negli altri, immaginare nuovi scenari e orizzonti professionali e non, rimettersi in cammino tracciando un nuovo sentiero. Info e iscrizioni (entro il 29.02.20) 388 1996072 - lub@liberisogni.org www.unilub.it Contributo di iscrizione ridotto: euro 30