«Lavori in corso e viabilità cervellotica: in coda per chilometri all'ora di pranzo»

Come si sapeva già, nella mattinata odierna corso Carlo Alberto sarebbe stato non percorribile in direzione Lecco, con l'istituzione della deviazione su viale Valsugana e, in un secondo momento, via Cimabue. Peccato che proprio in via Cimabue siano in corso degli altri lavori e, proprio per questo, è stato istituito il senso unico alternato.

Nel corso dell'ora di pranzo, arrivando dai rioni alti di Lecco e viaggiando verso Maggianico/Chiuso, sono rimasto in coda sin dall'ospedale: è questo il modo cervellotico di organizzare la viabilità cittadina?

Simone da Lecco