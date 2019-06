Quando le regole non valgono per tutti...

Salve, ho già scritto all'autorità di bacino del Lario ma non mi è pervenuta ancora nessuna risposta. Da ormai parecchi giorni, più di 10 almeno, una barca è ormeggiata lungo una scalinata di discesa a lago, in località Fiumelatte di Varenna, OSTRUENDOLA TOTALMENTE. Questa barca risulterebbe essere della Provincia, quindi i signori pensano così di poter fare bellamente ciò che vogliono e probabilmente l'autorità di bacino non farà nulla in quanto essere della Provincia? Fosse la mia barca SICURAMENTE sarebbe già stata rimossa o altro! Gradirei portare questo caso all'attenzione popolare affinchè magari qualcosa inizi a cambiare in questo paese. Allego foto affinchè vediate lo "schifo". Grazie mille. Massimo