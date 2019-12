Smartphone: addio Sim, sono in arrivo le eSim in Italia

In America sono già utilizzate, ora sono arrivate anche in Italia. Wind 3 e Tim stanno per lanciare l’eSim, una sim virtuale che non si inserisce fisicamente nello smartphone, ma si carica in memoria con un codice.

Il futuro della sim è vicino: a poco a poco l’eSim prenderanno il posto dei piccoli chip e faranno in modo di eliminare gli slot per le classiche sim.

Così la eSim verrà distribuita su una card simile a quella che ospita le sim fisiche, ma l'utente la caricherà sullo smartphone inquadrando con la fotocamera un codice Qrcode presente.

Vantaggi

I vantaggi per gli utenti sono ovvi. Prima di tutto si potrà avere una seconda sim anche su cellulari che non sono “dual sim”. Inoltre, il costo di attivazione dovrebbe essere inferiore rispetto ad una classica sim.

Senza contare che per spostare i dati su una nuova utenza, basterà fare una semplice chiamata al servizio clienti. Si eviterà anche id perdere i numeri di telefono salvati sulla sim. Non essendo estraibile poi, uno smartphone con eSim sarà sempre rintracciabile dal produttore e dal gestore in caso di furto.