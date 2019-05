Andare a teatro a Lecco

Il teatro ha attraversato secoli di storia, ha visto uomini di ogni ceto sociale e di ogni età, è una tradizione che ha saputo insegnare e affascinare. Esiste fin dall'antica Grecia, a partire dal V secolo a.C, e continua a vivere ancora oggi. Per la sua maestosità il teatro, spesso può spaventare, perché si ha il timore di sembrare fuori luogo, o semplicemente perché abbiamo paura di annoiarci o magari di non capire. Ma non è così. Oggi il teatro è accessibile a tutti, offre diversi tipi di spettacolo adatti ad ogni tipo di pubblico.

Andare a teatro fa bene. È un ambiente che insegna e permette di creare relazioni, è fatto di uomini, di storie. È un luogo di cultura dove gli artisti possono mettere in scena i propri sentimenti e le proprie emozioni.

Perché andare a teatro?

Per chi non è particolarmente appassionato di teatro, ecco alcuni validi motivi per avvicinarsi a questa antica forma d'arte:

- Gli attori mettono in scena uno spettacolo, una vera e propria opera d'arte vivente, in grado di creare una magica atmosfera, e una connessione tra gli attori sul palco e gli spettatori

- Il teatro è antico, esiste fin dall’antica Grecia e vive ancora oggi

- È magico. Sarà la tua immaginazione a completare l’opera che viene messa in scena

- Stimola la fantasia

- Non sarà mai uguale a se stesso. Ogni rappresentazione è unica e irripetibile

Andare a teatro dovrebbe diventare un'abitudine. Ma molti ritengono che sia inaccessibile, troppo costoso. Ricordiamo che si possono trovare spettacoli di buon livello anche al di fuori dei teatri nelle grandi città. Basta informarsi su costi e offerte, per scoprire che esistono spettacoli a prezzi modici, che permetteranno a tutti la visione.

I teatri a Lecco

- Teatro Cenacolo Francescano Piazzale dei Cappuccini, 3 Lecco

- Teatro della Società Piazza Giuseppe Garibaldi, 10 Lecco

- Associazione Teatro Invito Via Ugo Foscolo, 42 Lecco

- Sala Don Ticozzi Via Giuseppe Ongania, 4 Lecco

- Il Filo Teatro Via Mario Martelli, 27 Lecco