Coronavirus, quali gli effetti sull'economia e cosa servirebbe? Partecipa al sondaggio

Lavoro, mobilità, risparmi e investimenti: il nostro modo di vivere è cambiato profondamente da quando è scoppiata la pandemia da coronavirus. Fino a quando non esisterà un vaccino, o almeno una cura al virus, le nostre abitudini di vita resteranno mutate a lungo, e segneranno forse un nuovo approccio agli ambiti più importanti dell'esistenza. Dalle opportunità digitali in ottica di smart working alla scelta di intraprendere una carriera lavorativa autonoma, questo periodo Coronavirus, come è cambiata (e come cambierà) la nostra vita quotidiana: partecipa al sondaggio

„storico eccezionale può infatti diventare un'occasione unica per rimettersi in gioco e, perchè no, uscire dalla propria zona di comfort.

E' con l'obiettivo di raccontare i cambiamenti della società e delle abitudini degli italiani dopo il coronavirus che è nato What's Next, il nostro futuro post Covid, What’s Next - il nostro futuro Post-Covid: il nuovo magazine firmato Citynews annuncia la partnership con e-Gino il nuovo digital-magazine di Today.it. Un percorso di approfondimento focalizzato su at’s Next - il nostro futuro Post-Covid: il nuovo magazine firmato Citynews annuncia la partnership con e-Gin 4 aree tematiche principali - Società, Ambiente, Economia, Abitudini - volto ad indagare gli atteggiamenti dei lettori attraverso delle survey dedicate.

Partecipa anche tu al nostro ultimo sondaggio, realizzato in collaborazione con l'istituto di ricerca 2BResearch e Francesco Ammannati, ricercatore dell'Università degli Studi di Milano e della Bocconi. Il tuo punto di vista sulla situazione attuale è importante e ci aiuterà a comprendere meglio i nuovi orizzonti della nostra società: ti ringraziamo per la tua partecipazione!

