Corsa a Coppie dell'Innominato, si va verso il record di iscritti

Siamo solo alla vigilia, ma già si vola verso il record di iscritti. È tutto pronto a Vercurago per la corsa a Coppie dell’Innominato, grande manifestazione sportiva giunta alla quinta edizione.

L’appuntamento è per domani, sabato 22 settembre, con partenza alle 16.30 dall’oratorio del paese verso un percorso di 10 chilometri fino alle alture di San Girolamo e alla Rocca dell’Innominato, con rientro al “quartier generale” del centro parrocchiale dove verrà organizzata una vera e propria festa per appassionati e famiglie da parte dei volontari di Avis Vercurago, oratorio San Giovanni Bosco, Gev Lumaca e Amici di Chiara (nella foto alcuni volontari e promotori della passata edizione). Già 210 le coppie iscritte per un totale di 420 partecipanti.

«Ma fino a pochi minuti prima del via ci sarà ancora tempo per iscriversi alla gara - fanno sapere i promotori - Puntiamo al record di 500 podisti. Vi aspettiamo numerosi anche per la corsa junior. Tra gli iscritti ci sono campioni del calibro di Danilo Brambilla e Oscar Perego. Previsti ricchi premi».

L’arrivo della prima coppia è previsto intorno alle 17.10, mentre alle 18.30 si terranno le premiazioni. In serata musica live con gli Acquaraja. Il terreno di gara è di tipo misto (Trail), tipico di tutte le corse del nostro territorio: asfalto con un passaggio sul lungoAdda, sterrato, mulattiere, sentieri, scalinate, con alcuni tratti impegnativi sia in salita che in discesa. La partecipazione è aperta a tutti e le coppie possono essere maschili, femminili, miste e Under 16.