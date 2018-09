Tutto pronto per la Corsa a coppie dell'Innominato

Già 140 coppie per un totale di 280 iscritti. E mancano ancora otto giorni alla gara, oltre alla possibilità di iscriversi in loco, fino a pochi minuti prima del via. Ottimi numeri e attesa crescente in vista della quinta edizione della Corsa a Coppie dell'Innominato, evento sportivo in programma sabato 22 settembre con partenza alle 16.30 dall'oratorio di Vercurago. Forti del successo degli anni passati e di un percorso suggestivo, gli organizzatori hanno lavorato con grande impegno per offrire a partecipanti e pubblico una giornata di festa e di grande sport. Si tratta dei volontari dell'oratorio San Giovanni Bosco, dell'Avis Vercurago, del Gev Lumaca e degli Amici di Chiara.

Il ritrovo è previsto già alle 14.30 in oratorio. Gli atleti dovranno poi misurarsi lungo un percorso di 10 chilometri che si snoda quasi interamente nle comune di Vercurago, costeggiando il lago per poi salire fino a San Girolamo e al castello dell'Innominato, prima della discesa verso l'arrivo. Insieme alla gara "ufficiale" spazio anche alla corsa junior per i bambini, con partenza intorno alle 16.40 dopo quella degli atleti adulti. L'arrivo della coppia più veloce è previsto intorno alle 17.10, mentre le premiazioni delle varie categorie, con estrazione di diversi riconoscimenti a sorteggio per le coppie presenti, avranno inizio alle 18.30. Dalle 19 in avanti cena aperta a tutti, a seguire musica live con gli Acquaraja. Per l'intera durata della manifestazione sarà in funzione anche il servizio di ristorazione e bar. Quest'anno la gara avrà inoltre un valore aggiunto all'insegna della solidarietà: la possibilità di sostenere con parte del ricavato, le attività degli Amici di Chiara e del Comitato Maria Letizia Verga per la ricerca e la cura della leucemia infantile.

«Stiamo curando ogni dettaglio dal punto di vista dell'organizzazione e dell'allestimento del percorso - commenta Luca Pozzi, tra i coordinatori dell'evento insieme a Roberto Corgnali, Adriano Valsecchi, Roberto Gualtieri, Irene Lombardi e Stefano Tizzoni - Il giorno della corsa saranno impegnati circa 100 volontari. Siamo soddisfatti perchè abbiamo già raggiunto un ottimo numero di adesioni. Ma c'è ancora tempo per iscriversi, anche il giorno stesso della gara. Vi aspettiamo, e ricordiamo a tutti che ci sarà un premio speciale per chi dovesse riuscire a battere il record assoluto di 00:40:04 conquistato nella scorsa edizione dai fortissimi Danilo Brambilla e Benedetto Roda». Si tratta dell'elettrostimolatore SP 4.0 del valore commerciale di ben 630 Euro, offerto dal partner e sponsor tecnico Compex.