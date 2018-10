La carica dei 153 atleti alla Molina-Elisa, vince Eros Redaelli dei Falchi

È andata in scena nella mattina di oggi, domenica 14 ottobre, la 23esima edizione della Molina-Elisa, l'impegnativa gara di corsa in montagna con partenza dalla frazione di Mandello e arrivo al rifugio Elisa del Cai Grigne, a ben 1513 metri di altezza. A tagliare per primo il traguardo è stato Eros Redaelli dei Falchi di Lecco, mentre tra le donne ha vinto Elisa Compagnia dell'Alta Valtellina.

L'evento sportivo organizzato dal Cai Grigne

La gara di oggi ha visto al nastro di partenza 153 iscritti, partiti dopo il saluto del sindaco di Mandello sindaco Riccardo Fasoli. In palio il Trofeo alla memoria di Evangelista Ferrario, la persona che donò il terreno su cui venne eretta la baita montana intitolata alla figlia Elisa. Per la cronaca la presenza dell'atleta più anziano, assiduo alla competizione, Giuseppe Boschi classe 1935, con il gruppo liernese tra cui milita il medico Carlo Santini. La corsa molto selettiva fin dalle prime battute, ha messo in luce i competitori al ponte di ferro da dove inizia la vera salita al Rifugio Elisa traguardo della corsa.

Il podio, maschile e femminile ci è giunto via telefono un'ora dopo la partenza. Da tenere il considerazione che la salita al rifugio, da Rongio, richiede tre ore di cammino. Categoria Maschile 1) Eros Redaelli Asd Falchi Lecco con un tempo di 57 minuti 17secondi e 12 centesimi; 2) Cristian Terzi del team Valli Bergamasche 1h.00'.45''. Terzo Davide Panzeri dell'Osa Valmadrera 1.00'.48''. Per quanto riguarda la Categoria femminile: 1) Elisa Compagnoni Alta Valtellina 1 ora 9 minuti e 24 secondi; 2) Susanna Serafini Gruppo Merenderi 1.11.52; 3) Chiara Fumagalli I bocia di Verano Brianza 1.13.46. Il record imbattuto dal 2011 resta quello di Nicola Golinelli 51.14.

Nelle foto sotto (di Alberto Bottani) la partenza della corsa, alcuni partecipanti e il saluto del sindaco di Mandello Riccardo Fasoli.

