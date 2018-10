Pallavolo Olginate, al palazzetto di via Campagnola la presentazione delle squadre

La Pallavolo femminile di Olginate si presenta al pubblico. In attesa dell'imminente inizio ufficiale dei campionati, domenica 7 ottobre alle 11 al palazzetto comunale di via Campagnola si terrà la presentazione ufficiale della stagione sportiva 2018-2019 del volley Olginate.

Quest’anno la società sportiva olginatese sarà impegnata in ben 13 campionati di pallavolo nei quali sarà pronta a dare battaglia sul rettangolo da gioco con le seguenti squadre: Palla rilanciata (2011), Minivolley S3 3x3 (2010), Minivolley S3 4x4 (2009), Under 12 (2008), Under 12 (2007), Under 13, Under 14, Under 16, Under 18, Seconda Divisione, Terza Divisione, Serie D, Serie B2. Alla presentazione di domenica saranno presenti le atlete, lo staff tecnico, i dirigenti, i collaboratori e i genitori per un momento di festa insieme. Un'importante occasione di sport e aggregazione per far sentire alle atlete l'affetto della popolazione e dei tifosi.