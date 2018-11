Sollevamento pesi: il calolziese Marco Frigerio Campione Italiano

Alzando ben 230 chilogrammi sollevati alla panca, l'atleta calolziese Marco Frigerio si è laureato Campione d'Italia nella categoria -94 Kg. La notizia è stata ufficializzata poco fa in un post su FB dagli amici e preparatori della palestra Vitalba Fitnesse Club di Foppenico.

Frigerio ha partecipato questa mattina ai "Campionati italiani distensioni su panca F.I.P.E." (Federazione Italiana Pesistica) che si sono disputati ad Augusta in provincia di Siracusa, diventando numero uno nella sua specialità. Il verdetto è arrivato poco dopo mezzogiorno.

Un vero e proprio mister muscoli, un numero uno nel sollevamento pesi, Marco Frigerio ha lavorato a lungo con duri e impegnativi allenamenti per conquistare queste prestigioso risultato. Amici e sostenitori sono ora in attesa di sapere se, in base all'ufficializzazione dei risultati conseguiti da tutti i concorrenti in gara, il campione calolziese riuscirà anche a confermare il record italiano nella sua categoria.