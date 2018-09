Starlight Valmadrera, iniziata la preparazione: «Un gruppo compatto pronto a dare il meglio»

Le nuove Stelle della Starlight hanno iniziato la preparazione. Venerdì sera 31 agosto le ragazze della società di pallacanestro di Valmadrera hanno ripreso l’attività in vista della nuova stagione 2018-2019. Prima squadra, Under 18 e Under 16 sotto la guida attenta dei coach Alberto Colombo (C), Alessandro Ciceri (U18) e Daniele Martucci (U16) e l’occhio vigile del Presidente Pino Scelfo, hanno iniziato la preparazione in vista dei rispettivi campionati di Serie C, Under 18 Elitè e Under 16.

«Possiamo contare su un gruppo notevole, completo in ogni ruolo - fanno sapere dirigenti e preparatori della Starlight in una nota stampa - Nel tradizionale saluto con presentazione, tra vecchie e nuove compagne di squadra, si è subita vista la voglia di giocare e vincere insieme. Nei sorridenti occhi delle ragazze brillava la voglia di essere un gruppo affiatato, di volersi divertire e il desiderio di traguardi importanti». Già durante la prima serata si sono tenute due ore di allenamento intenso e impegnativo, dove le più esperte hanno dettato ritmo e voglia alle volenterose e brave giovani. Alla fine abbraccio tutte insieme inneggianti a Starlight con i coach, dirigenti e presidente. Da subito la classe e la tecnica di alcune giocatrici è emersa, e questo fa ben sperare per la stagione al via.

Ora le ragazze, e la stessa società, si aspettano che tutti i tifosi della gloriosa Starlight si stringano attorno a loro per incitarle nelle molte partite difficili che affronteranno durante la stagione, dando calore e fiducia a questi due gruppi.

«Grazie a un nuovo Sponsor - conlude la società di basket valmadrerese - sono in arrivo le nuove maglie da gioco che graficamente rappresentano la svolta di Starlight verso un futuro che possa ben rappresentare la gloria di questa storica società nel basket femminile. Vi aspettiamo numerosi a sostenerci al Pala Leopardi sia per le partite della prima squadra, sia per quelle di tutte le nostre giovanili».