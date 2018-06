Successo per il Memorial Cannavò di calcio giovanile: oltre 700 bambini in campo

Da dieci anni è uno degli appuntamenti sportivi più sentiti e partecipati in valle San Martino. Stiamo parlando del torneo di calcio giovanile organizzato dalla Polisportiva di Monte Marenzo, che nelle diverse giornate di gara dell’edizione da poco conclusa ha visto la partecipazione di ben 64 squadre, in particolare esordienti e pulcini, per un totale di oltre 700 persone tra giovani atleti e allenatori.

La manifestazione è intitolata alla memoria del compianto ex direttore della Gazzetta dello Sport Candido Cannavò e del giornalista Daniele Redaelli. Diversi i premi attributi al termine della finalissima di questa grande festa di sport che ha visto trionfare nelle varie categorie, le giovanili di Calcio Lecco, US Olginatese, CasateseRogoredo, Luciano Manara e Sala al Barro. Renato Caroli e Angelo Fontana, rispettivamente presidente e responsabile dell’area sociale della Polisportiva, hanno ringraziato tutti: ragazzi, genitori e volontari dell’associazione per l’ottima riuscita delle’evento.

Durante le premiazioni si sono vissuti anche momenti di commozione quando è stato attribuito il riconoscimento alla memoria di Luca e Davide da parte di Sara e Anna Maria, le mamme dei due ragazzi che hanno perso la vita in un terribile incidente stradale nel luglio del 2016 in paese. Il premio è andato a Patrizia Previtali, classe 2003, Campionessa italiana specialità Csen attrezzi Volteggio e trampolino e a Nicola Milani, 2001 Portiere allievi Inter. Il Premio simpatia alla memoria di Alfredo Losa è stato invece attribuito a Cristian Crippa, 2003. Presenti alla premiazione anche la figlia di Daniele Redaelli, Valeria Redaelli e il sindaco di Monte Marenzo Paola Colombo che ha rivolto un saluto pieno di riconoscenza e di affetto a nome di tutta la comunità di Monte Marenzo alla Polisportiva che proprio quest’anno festeggia il 50° di fondazione. Tantissime, partecipate e dal grande valore educativo le iniziative messe in campo dall’associazione fondata proprio da Angelo Fontana.

Ecco le classifiche finali del Memorial Cannavò 2018.

Esordienti 2005: 1° Calcio Lecco, 2° CasateseRogoredo, 3° Civate. Miglior portiere Federico Pizotta, (CasateseRogoredo), miglior giocatore Cristian Galluccio (Lecco), capocannoniere Gioele Turrisi (Lecco).

Esordienti 2006: 1° US Olginatese, 2° Calcio Lecco, 3° Civate. Miglior portiere Roberto Salvi (Civate), miglior giocatore Nicolò Manzoni (US Olginatese).

Pulcini 2007: 1° CasateseRogoredo, 2° Calcio Lecco, 3° Luciano Manara. Miglior portiere Michele Sala (Calcio Lecco), miglior giocatore Niccolò Gazzaniga (CasateseRogoredo).

Pulcini 2018: 1° Luciano Manara, 2° Arcellasco, 3° Monza. Miglior giocatore Raddahovi Rayan (Luciano Manara), miglior portiere Riccardo Zuzzi (Monza), premio Fair play Foppenico.

2009 Primi Calci: 1° Sala al Barro, 2° Foppenico, 3° Monza. Miglior portiere Tommaso Esposito (Monza), miglior giocatore Simone Anzani (Monza).

2010 Primi Calci: 1° Olginatese, 2° Foppenico, 3° Monte Marenzo. Miglior giocatore Aron Alcani (Olginatese) miglior portiere Luca Rosa (Monte Marenzo).

Sotto alcuni momenti delle premiazioni del torneo di Monte Marenzo.

Gallery