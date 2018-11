Dopo la trasferta in Svizzera molte iniziative per l'Accademia Calcio Aquilotti

È iniziata in modo molto positivo questa nuova stagione calcistica per l’Accademia Aquilotti scuola calcio Milan dal giugno 2017, con le squadre Esordienti 2006 e 2007 Pulcini 2008 e 2009 primi calci 2010 e la scuola calcio 2011-2012 e2013.

Tanti gli incontri calcistici svolti nei mesi di settembre e ottobre che hanno visto protagonisti gli Aquilotti di Malgrate, uno in particolare da citare è il torneo tenutosi oltre confine a Campione d’Italia, in quanto inserito nel circuito Rossonero per le scuole calcio Milan. È stato ben partecipato questo evento non solo dagli Aquilotti, ma anche dai loro genitori che in quell’occasione hanno potuto stringere amicizie e gustarsi una giornata calcistica in un clima di divertimento e rispetto.

«Sono rimasto soddisfatto per la prestazione calcistica di tutte le categorie durante la trasferta Svizzera - commenta il direttore Marco Conca - Anche nelle prime partite di campionato, iniziate da qualche settimana, i bambini hanno dimostrato padronanza del gioco con una grande voglia di imparare e divertirsi, questo è il clima degli Aquilotti. Saranno tanti gli appuntamenti in questa stagione con il Milan: le partite amichevoli, gli incontri tecnici e assistere allo stadio di San siro le partite di serie A. Gli istruttori anche quest’anno avranno la possibilità di avere un'alta formazione tecnica tattica direttamente dal Milan, seguendo seminari e allenamenti con le altre scuole calcio Milan d’Italia direttamente al centro Vismara».

L’Accademia Aquilotti continua inoltre a organizzare incontri di approfondimento per i genitori, trattando varie tematiche da quella medica, quella sportiva ed educativa. Il primo appuntamento si è tenuto lo scorso sabato con il pediatra Francesco Morandi, che ha incontrato i genitori parlando di malattie che colpiscono i bambini e quali accorgimenti un genitore dovrebbe adottare.

Ci Saranno altre date con lo stesso dottor Morandi, e con altri importanti relatori che verranno all’Accademia Aquilotti per incontrare i genitori dei nostri tesserati e non solo. Chi volesse incontrare e conoscere meglio il mondo degli Aquilotti può contattare la segreteria, oppure seguire la scuola calcistica su Facebook e Instagram.

