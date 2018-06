Una stagione senza sconfitte per gli Scoiattoli del Basket Calolzio

Annata da record per i bambini del Basket Calolzio che nelle partite disputate da inizio stagione a oggi non hanno subito sconfitte. Con l’ultima vittoria conquistata al recente trofeo organizzato dalla Polisportiva CPO di Osnago, che ha fatto seguito al trionfo nel torneo della settimana precedente a Costa Masnaga, i giovanissimi atleti della Carpe Diem Basket Calolzio hanno archiviato un anno sportivo coronato di allori.

«La loro partecipazione al campionato di minibasket nella categoria “Scoiattoli” ha registrato una vittoria dietro l’altra - fanno sapere dalla società guidata dal presidente Dario Brini - portandoli a concludere la stagione priva di sconfitte. Un gruppo di piccoli cestisti cresciuto sul campo, che nel corso del campionato, partita dopo partita, ha imparato a conoscere le dinamiche del gioco e ad essere una vera e propria squadra».

Ed è proprio questo spirito di gruppo che ha portati gli Scoiattoli calolziesi a imporsi in ogni partita, allenati da Michele Catanese e Irelys sotto la guida di Michael Toccagni, battendo di volta in volta i pari età di Osnago, Pescate, Introbio, Costa, Merate, Rovagnate e Valmadrera. Ora i bambini del basket Calolzio, nati negli anni 2009-2010, sognano già nuove imprese in vista del prossimo campionato. E in tanti faranno il tifo per loro.