Il Centro Sport Abbadia brilla al Meeting Polisportivo 2019 di Cesenatico

C'è grande soddisfazione tra le file del Centro Sport Abbadia Lariana per la trasferta a Cesenatico, dove tra il 25 e il 28 aprile una delegazione dell'associazione, composta da 69 ragazzi e 16 allenatori, ha partecipato al Meeting Polisportivo "Sport in Festa" del Csi.

Sul campo si sono confrontati sodalizi proveniente da tutta la Lombardia, disputando gare di calcio affiancate a quelle polisportive, quest'anno orienteering e attività in spiaggia; le somme dei punti conquistati nei tornei hanno prodotto le classifiche finali.

Il Centro Sport Abbadia si è comportato decisamente bene, vincendo con l'Under 12 (rappresentata da due squadre) e chiudendo seconda nell'Under 10 (due squadre).

Piazzamenti per le altre formazioni arancioblu, Under 14 calcio e Under 14 volley. «Siamo molto soddisfatti - spiega il presidente del sodalizio abbadiense, Luca Donato - I ragazzi si sono divertiti e hanno avuto modo di gareggiare in diverse discipline, che è il punto di forza del Polisportivo. Per noi è un'altra stagione positiva: l'Under 10 disputerà le finali regionali, l'U12, gli Juniores e gli Open sono qualificati alla fase finale dei rispettivi campionati».

