10° Trofeo Adelfio Spreafico

Giovedì 25 aprile appuntamento con la gara di corsa in montagna Trofeo Adelfio Spreafico a.m., da Versasio ai Piani d'Erna.

Numerosi gli atleti attesi per partecipare alla 10^ edizione.

Partenza: nei pressi del Piazzale della funivia per i Piani d'Erna a Versasio (590 m)

Arrivo: Rifugio Marchett ai Piani d'Erna (1256 m)

Percorso: Strada sotto il piazzale – Sentiero 1 – Costa – Rifugio Stoppani (890 m - 2 km) – Sentiero della Sponda – Pizzo d'Erna (1375 m - 4 km) – Stazione di arrivo della funivia – Rifugio Marchett

Lunghezza: 5,25 km

Dislivello: +790 m / -120 m

L'iniziativa sportiva ha il patrocinio del Comune di Lecco

Il programma

ore 7.30: apertura delle iscrizioni presso il ritrovo al Piazzale della Funivia per i Piani d’Erna.

ore 8.30: chiusura delle iscrizioni e termine per il ritiro del pettorale.

ore 8.45: termine di consegna degli indumenti di ricambio che verranno portati all’arrivo.

Saranno accettati solo i sacchetti forniti dall’organizzazione.

ore 9.15: partenza in linea della gara.

ore 10.05 circa: arrivo previsto del primo concorrente.

ore 11.30: arrivo previsto di tutti i concorrenti e, a seguire, Sky-Baby per bambini dai 5 ai 10 anni.

ore 11.45: premiazioni.

Info iscrizioni

La quota di iscrizione di 8,00€ comprende il pacco gara contenente prodotti offerti dagli sponsor.

Il pacco gara è garantito ai primi 400 atleti iscritti.

È possibile effettuare l’iscrizione on-line nell’apposita sezione sul sito www.Kronoman.net

Il termine delle iscrizioni on-line è martedì 23 aprile alle ore 20:00 o al raggiungimento di 400 iscrizioni.

Sarà possibile effettuare l’iscrizione anche il giorno della gara al costo di 10,00€ fino al raggiungimento di 500 iscritti.

Il parcheggio del piazzale della funivia è a pagamento (3 euro).

Il biglietto di ritorno della funivia NON è compreso nella quota di iscrizione della gara.

La Trattoria Bar Milani resterà aperta per pranzi completi, per i quali è obbligatoria la prenotazione.