Al Circolo della Scherma Lecco sale in cattedra la campionessa Martina Criscio

Il Circolo della Scherma Lecco organizza un camp di sciabola con la campionessa italiana e internazionale Martina Criscio.

L'allenamento si terrà sabato 15 e domenica 16 dicembre ed è rivolto alle categorie ragazzi/e e cadetti/e.

«L'attività si svolgerà con esercitazioni di gruppo, preparazione atletica mirata, assalti a tema/tempo/tattici e assalti individuali con la campionessa - fa sapere il Circolo della Scherma Lecco - Parteciperà anche il Coni Point Lecco che si occuperà, coadiuvato dal nostro staff tecnico, del riscaldamento e preparazione atletica pre allenamento. L'allenamento si terrà dalle 17 (accoglienza ore 16:30) sino alle 19:30 il sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 10 alle 18 la domenica. In via straordinaria il Circolo aprirà le porte al pubblico nel pomeriggio di domenica, dalle 17 alle 18, per venire a conoscere Martina e per conoscere il Circolo ed avvicinarsi a questo sport. Il camp ha fatto registrate il tutto esaurito con la presenza di 30 giovani atleti provenienti da tutta la Lombardia: abbiamo iscritti da Brescia, Milano, Varese, Manerbio e Monza oltre, ovviamente, ai nostri giovani sciabolatori. Martina, affiancata al nostro staff che vede la presenza del Maestro di Sala Mirko Buenza e del preparatore atletico Claudio Corrado, provvederà a dare un allenamento full immersion (tattico e tecnico) ai ragazzi».

Un'occasione dunque da non perdere per gli appasionati di scherma. Il palmares di Martina Criscio è davvero di alto livello.

Nata a Foggia il 24 gennaio del 1994, ha conquistato: un oro ai campionati italiani GPG 2007 e 2008, oro ai campionati italiani Cadetti 201, oro individuale agli europei Cadetti a Klagenfurt 2011, bronzo individuale ai mondiali Giovani a Porec 2013, oro ai campionati italiani Giovani 2014, oro ai campionati italiani Assoluti 2016, oro a squadre e argento individuale agli europei U23 a Plovdiv 2016, oro a squadre agli europei Assoluti a Tbilisi 2017, oro a squadre ai mondiali Assoluti a Lipsia 2017.