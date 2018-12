Tutte le partite della Calcio Lecco in un libro "Bibbia" per i tifosi

Una vera e propria "bibbia" sulla Calcio Lecco. Questo è "Tutto il Lecco partita per partita", volume realizzato da Carlo Fontanelli, Michele Invernizzi e Gianni Menicatti che raccoglie i tabellini degli incontri della squadra bluceleste dal lontano 1920/21, campionato di Promozione lombarda, fino allo scorso torneo di Serie D: oltre 3.500 partite, quasi 100.000 nomi.

Il libro, pubblicato da Geo Edizioni, riporta inoltre numerose fotografie, un compendio di storia bluceleste, le statistiche e i record, con una interessante appendice riguardante le 25 squadre della città che hanno disputato almeno un campionato a livello Figc.

Mercoledì sera questo straordinario lavoro enciclopedico è stato presentato alla stampa e a un pubblico ristretto, tra cui alcune ex glorie del Lecco come Lele Ratti e Lorenzo Marconi, alla Canottieri Lecco, là dove nel 1912 nacque la società calcistica.

«Abbiamo voluto colmare un vuoto che mancava nelle pubblicazioni riguardanti la Calcio Lecco, è un almanacco per il quale ci siamo armati di pazienza, andando a consultare i volumi e i giornali dell'epoca, vagliando e correggendo le numerose discordanze - ha spiegato Carlo Fontanelli - Perché lo abbiamo fatto? Per amore dello sport e per non disperdere un patrimonio che appartiene ai lecchesi ma anche a tutto il calcio nazionale».

Il libro, in vendita in edicola e in libreria, è una perfetta strenna natalizia per gli appassionati e i supporter blucelesti. A febbraio 2019 è in programma una presentazione pubblica.