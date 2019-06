Calcio, preparatore dei portieri lecchese alla finale nazionale Under 16

Preparatore dei portieri lecchese si giocherà lo scudetto. Grande soddisfazione per Andrea Alborghetti (nella foto quarto da sinistra della seconda fila), classe 1990, di Lecco città, che il prossimo 23 giugno a Russi, provincia di Ravenna, vedrà il suo Novara Under 16 disputare la finale nazionale di categoria Lega Pro contro il Vicenza.

La squadra piemontese, composta da ragazzi del 2003, dopo avere vinto il proprio girone ha sconfitto la Ternana in match di andata e ritorno nei quarti di finale, quindi il Monza in semifinale. La formazione è allenata da Simone Banchieri, preparatore atletico Alessandro Oddo, coordinatore dell'area portieri (nonché preparatore portieri della Berretti e dell'Under 17) Renato Redaelli.

Alborghetti, laureato scienze motorie, è in possesso del patentino Uefa B e di quello Figc settore giovanile portieri. Da tre anni a Novara, lo scorso anno visse l'emozione dei quarti di finale (sconfitta contro la Juventus) sempre con l'Under 16. Nel curriculum del giovane lecchese anche le esperienze con il Lecco in Serie D, nel settore giovanile come preparatore dei portieri e come responsabile del settore attività di base, ma anche all'Olginatese e alla Folgore Caratese, e infine in qualità di educatore motorio nelle scuole primarie.

«È un orgoglio e una bellissima esperienza giocarsi questo scudetto, in rosa abbiamo giocatori davvero interessanti - dichiara - È un piacere lavorare in un centro come Novarello, votato due anni fa come miglior centro sportivo d'Italia, che di recente ha ospitato le finali nazionali Berretti. Oltre che essere il quartier generale del Novara, è anche sede di ritiri di società di Serie A e B, nazionali e internazionali».

Anche un altro giovane lecchese inseguirà uno scudetto giovanile: si tratta di Valerio Invernizzi di Belledo, preparatore atletico del Renate Under 17 che lo scorso anno trionfò con l'U16. A contendere il titolo ai brianzoli saranno Paganese, Juve Stabia e Pordenone.

