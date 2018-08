Antonio Rossi: «Il Lario palestra olimpica naturale del remo»

Le medaglie del lecchese Martino Goretti nel singolo Pesi leggeri e del gravedonese Pietro Willy Ruta nel doppio pesi leggeri confermano il Lario come una palestra olimpica naturale per i campioni del remo», ha sottolineato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi Antonio Rossi, a commento dei risultati della giornata conclusiva degli Europei di Glasgow. Senza dimenticare l'oro, il giorno prima, del giovane mandellese Andrea Panizza nel Qiattro di coppia Senior.

«In Scozia - prosegue il tre volte campione olimpico nella canoa - la nostra squadra nazionale di canottaggio ha conquistato il terzo posto nel medagliere continentale con due ori, un argento e tre bronzi e gli atleti lombardi si sono messi in particolare evidenza. Lo sport premia il sacrificio e l'impegno a tutti i livelli e i successi ottenuti nelle acque di Strathclyde sono un esempio per tanti giovani. I podi conquistati dai canottieri azzurri sono la dimostrazione concreta per i nostri ragazzi che la costanza e la volontà possono portare al raggiungimento di obiettivi altrimenti impossibili».