Aperte le iscrizioni per la Corsa a coppie dell'Innominato, l'evento sportivo di Vercurago si avvicina

Entra nel vivo la macchina organizzativa della Corsa a Coppie dell’Innominato, una delle manifestazioni podistiche più coinvolgenti, partecipate e suggestive del territorio lecchese. La fatica della salita sulle alture di Vercurago è ripagata da un panorama mozzafiato tra San Girolamo e il verde dell’alta valle San Martino, e da un percorso lungo 10 chilometri curato in ogni dettaglio dallo staff di volontari - un centinaio - dell’oratorio di Vercurago, dell’Avis, del Gev Lumaca e degli Amici di Chiara.

La gara prenderà il via proprio dall’oratorio del centro paese dove il pubblico potrà applaudire anche gli atleti all’arrivo e le premiazioni. L’appuntamento è per sabato 22 settembre, ma le iscrizioni si sono già aperte proprio in questi giorni e per chi si iscrive entro il 31 agosto ci saranno premi in più, a partire dall’estrazione di dieci felpe, di altrettante coppie di gambali compressivi (oltre alle maglie tecniche griffate per tutti), e dal migliore costo di iscrizione che è di 25 Euro a coppia. Tutti i dettagli sono illustrati nel sito internet dedicato all’evento sportivo vercuraghese, a partire dal percorso che dopo una breve discesa verso il lago, risalirà in direzione Somasca dove si vivranno i momenti clou della corsa, prima del rientro sempre verso il cuore del paese appena a sud di Lecco.

La manifestazione ha come simbolo proprio il castello del celebre personaggio del romanzo di Alessandro Manzoni, quel castello dell’Innominato ripreso di recente anche dalle telecamere Rai per uno speciale della trasmissione “Ulisse - Il piacere della Scoperta” condotta da Alberto Angela.

Sport, sana competizione, riscoperta del territorio e amore per la natura, conditi da un pizzico di storia e cultura saranno dunque gli ingredienti principali della corsa targata Vercurago. Spazio anche alla solidarietà, visto che nell’organizzazione dell’evento sono entrati Gli Amici di Chiara, associazione molto conosciuta e apprezzata sul territorio per le attività a sostegno del Comitato Maria Letizia Verga impegnato nella cura e nella ricerca contro la leucemia infantile, e nel raccogliere fondi per lo sviluppo del reparto di ematologia pediatrica del nuovo ospedale San Gerardo di Monza.

L’anno scorso le coppie iscritte alla corsa erano state circa 250, oltre a una sessantina di bambini partecipanti alla corsa junior, per un totale di quasi 600 iscritti. «Cari amiche e amici runners - commentano gli organizzatori - felicissimi per i risultati dell’edizione 2017, andata oltre ogni più rosea aspettativa, e con la grande soddisfazione che ci avete manifestato, l’obiettivo che ci siamo posti quest’anno è sempre quello di “offrirvi” una corsa all’altezza delle passate edizioni, e se possibile ancora meglio. In questa quinta edizione le novità non mancheranno. Le iscrizioni sono già aperte, vi aspettiamo».

Atleti, semplici appassionati, pubblico: tenetevi quindi liberi per sabato 22 settembre. La corsa prenderà il via alle 16.30, con ritrovo dalle 14.30, mentre la gara junior avrà inizio poco dopo, verso le 16.45. E sarà una grande festa di sport e amicizia aperta a tutti. «Noi proseguiamo con il lavoro di preparazione - aggiunge lo staff della corsa - Voi allenatevi e continuate a seguirci». E anche LeccoToday seguirà con piacere, passo dopo passo, corridore dopo corridore, l’evento sportivo vercuraghese.

Nelle foto sotto, la locandina della Corsa e alcune foto della passata edizione.

Gallery