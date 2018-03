Calcio Lecco in lutto per la scomparsa di Davide Astori: «Siamo sconvolti»

Il calcio è sconvolto dalla scomparsa di Davide Astori, 31enne capitano della Fiorentina.

La notizia della tragedia è arrivata alle 11:52, annunciata da un comunicato ufficiale emesso dalla società viola.: Davide Astori è morto. La morte è avvenuta nella notte all'albergo "Là di Moret" a Udine dove si trovava in camera da solo in ritiro con la sua squadra per giocare, alle ore 15, contro l'Udinese. Alle 9:30, non vedendolo arrivare per la colazione, è scattato l'allarme: è toccato al massaggiatore della Viola effettuare il ritrovamento del corpo senza vita. Intorno alle 12:40 il feretro ha lasciato l'albergo di Udine ed è stato trasportato all'ospedale per l'autopsia. Astori lo scorso 7 gennaio aveva compiuto 31 anni; lascia la compagna Francesca Fioretti e la figlia Vittoria di 2 anni.

Anche la Calcio Lecco 1912 si è unita al dolore di tutti gli sportivi e non: «La Calcio Lecco 1912 si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Davide Astori. Sconvolti dalla tragica notizia, proprietà, dirigenti, calciatori e tutti i dipendenti del club si stringono attorno al dolore della sua famiglia, dell'ACF Fiorentina e della società Pontisola Calcio nella quale è cresciuto.»

Astori in gioventù aveva militato nelle fila della Cremonese, sfidando, nella stagione 2007/2008, proprio i blucelesti nel campionato di Lega Pro Prima Divisione (ora Serie C, ndr). Scese in campo sia nella gara d'andata (2-0 per i grigiorossi, a segno anche Gianluca Temelin) che in quella di ritorno (2-2, doppietta bluceleste di Gianluca Savoldi).