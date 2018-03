Eletto il nuovo Consiglio dell'Aurora San Francesco. Arrigoni: «Grande lavoro di squadra»

Sabato 10 marzo nel salone dell’oratorio della parrocchia dei Cappuccini si è tenuta l’assemblea elettiva del Gruppo Sportivo Aurora San Francesco di Lecco. A portare i saluti sono stati il parroco Padre Luigi Boccardi, il vicesindaco di Lecco Francesca Bonacina e il consigliere comunale Gianluca Corti. A presiedere l’assemblea Peppino Ciresa, già numero uno Aurora S.F. Al centro dei lavori la relazione del presidente uscente Fabrizio Arrigoni, in carica dal 2010 (due mandati), preceduta dalle premiazioni che hanno visto la consegna di alcune targhe ricordo a Marco Magistretti (past president), Walter Sangalli, Paolo Criscuolo, Gabriele Arnaboldi, Matteo Abate, Andrea Arrigoni, Bruno Longhi e Francesco Mori.

Nella sua relazione il presidente uscente Arrigoni ha passato in rassegna alcuni dei momenti significativi di questo quadriennio a partire da quanto avvenuto domenica 7 settembre 2014 con l’inaugurazione del nuovo campo a 7 in erba sintetica e dei relativi spazi adiacenti con la realizzazione di un campo a 5 e un campetto polivalente ad uso calcio-volley alla presenza delle autorità e di tanti parrocchiani e associati: “Una giornata di grande emozione e soddisfazione che rimarrà per sempre nel mio cuore in quanto abbiamo ottenuto questo risultato grazie ad un grandissimo lavoro di squadra col supporto dei nostri frati, del team tecnico di progetto, tappa straordinaria davvero! Un ringraziamento anche alla Famiglia Calvetti la cui prima generosa donazione ha dato il via e stimolato la raccolta fondi che ci ha consentito di raggiungere con grande fatica l’obiettivo”. E ha passato in rassegna alcuni numeri che mostrano la crescita numerica dell’Aurora durante i suoi 8 anni da presidente: i soci diventati 1195 dai 766 del 2010 (+ 56%) con incrementi in tutte le sezioni calcio (300 contro i 236), volley (122 rispetto a 106), basket (205 da 148), sci montagna (105 rispetto a 100), Ginnastica (contro i 157), Bikers 22 (non c’era la sezione nel 2010). “L’incremento dei numeri ed il relativo mantenimento degli anni è stato possibile grazie al fatto di aver saputo intercettare dei bisogni e aver trovato la “giusta alchimia di soluzioni” tra palestre/oratorio/campi/istruttori/allenatori/volontari che hanno consentito la crescita qualitativa e quantitativa dei servizi. Un grosso ringraziamento va a tutti gli sponsor sostenitori, a tutti i volontari ed in particolare ai responsabili di sezione che hanno saputo compiere sforzi straordinari di coordinamento”. Poi, dopo una lunga e appassionata relazione, ha concluso: “Arrivo con grande fatica e stanchezza alla fine di questo percorso anche se con la consapevolezza di aver dato il massimo della disponibilità possibile e sempre con un appassionato spirito di servizio orientato al bene comune. Termina questa esperienza da Presidente anche se continua la mia storia in Aurora come volontario nella sezione sci montagna. Per il prossimo mandato resto a disposizione dello staff di presidenza per un confronto ed un supporto. Qualche anno fa i campetti erano un sogno, poi diventato progetto e poi diventato realtà concreta con miglioramenti qualitativi e quantitativi nei servizi. Il nuovo sogno è dare servizio a sport come basket, volley e ginnastica e tornare a vedere l’oratorio luogo sicuro e pieno di bambini e ragazzi che giocano e si divertono: ciò in buona parte sarà possibile grazie all’ammodernamento delle strutture e con la creazione di una palestra. Un sogno però che va coltivato, stimolato, comunicato con entusiasmo e con largo anticipo con rivisitazione di progetti e relativi costi”.

L’assemblea ha visto la votazione dei 16 consiglieri che resteranno in carica per tre anni (come da nuovo Statuto). Ecco gli eletti: sezione calcio Marco Aldeghi, Paolo Criscuolo e Luca Volpi; sezione volley Santino Perri, Stefano Santoro e Dario Mastrocinque; sezione sci montagna Claudio Trezzi, Gabriele Arnaboldi e Andrea Monti; sezione ginnastica Francesco Mori, Clara Gasperini e Alice Ratti; sezione basket Marco Cantini, Andrea Parolari e Augusto Colombo; sezione bikers Roberto Panzeri. Il presidente per il prossimo triennio verrà eletto in occasione della prima riunione del nuovo Consiglio direttivo.

