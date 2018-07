Calcio: presentata l'Aurora San Francesco. Obiettivo «tornare finalmente in Seconda»

E' stata presentata nella serata di giovedì la nuova Prima Squadra dell'Aurora San Francesco, formazione di Terza Categoria lecchese che sarà allenata per il secondo anno consecutivo dal tecnico Lorenzo Forcati. Il nuovo presidente della sezione calcio, Marco Aldeghi, ha avallato la decisione di Forcati, che ha voluto con sè il medesimo staff della scorsa annata: al suo fianco, quindi, ci saranno ancora Simone Castelnovo (preparatore atletico), Carmelo Ozimo e Matteo Bonacina (preparatore dei portieri), mentre il dirigente della squadra sarà Luigi Barbieri, new entry nell'organigramma. Presenti, per la presentazione, anche don Giulio Pasquini e Giovanni Colombo, presidente della FIGC Lecco.

L'obiettivo, non mascherato, è quello di «tornare finalmente in Seconda Categoria - come spiegato all'unisono da Aldeghi e Forcati -. Il gruppo allestito è di qualità sufficiente per compiere il salto dopo qualche anno di attesa»: i biancorossi, infatti, sono retrocessi in Terza al termine della stagione 2014/2015 e da tempo ambiscono al ritorno al piano superiore. L'Aurora San Francesco ci proverà affidandosi a gran parte del vecchio gruppo di giocatori, al fianco del quale sono stati inseriti vari elementi prelevati durante la sessione di calciomercato ancora in vigore o promossi dalla formazione Juniores, che ben si è destinta nel torneo provinciale 2017/2018.

La squadra a disposizione di Forcati

Portieri: Daniele Schipani e Salvatore Correra.

Difensori: Davide Galuppo (nuovo), Roberto Arrigoni, Francesco Vento, Matteo Corna, Teodoro Mainetti, Enrico Della Bella (nuovo), Francesco Spreafico (promosso), Adam Bikti (nuovo).

Centrocampisti: Michele Crotta (promosso), Gabriele Perucchini, Matteo Clapis (nuovo), Riccardo Pibiri (nuovo), Joel Perego (nuovo), Jaiteh Modou (nuovo), Tommaso Crotta, Riccardo Martini, Riccardo Privitera.

Attaccanti: Tudor Popescu, Luca Mainetti, Fabio Rusconi, Valentine Anyaegbu (nuovo), Filippo Garagnani (promosso), Luca Volpi.

