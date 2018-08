Scattato il raduno del Basket Lecco: ecco la squadra al lavoro con Paternoster

Il Basket Lecco che affronterà il settimo campionato consecutivo in Serie B si è ritrovato lunedì pomeriggio, nel caldo afoso del palazzetto del Bione.

Agli ordini del coach Antonio Paternoster e del suo staff tecnico (i vice Paolo Gandini e Matteo Semoventa, il preparatore atltico Alessio Meroni), una quindicina di giocatori tra i Senior, guidati dal confermato Alberto Cacace, i nuovi arrivi e qualche classe 2000 bluceleste aggregato per questa fase di preparazione.

A eccezione di Caceres, ancora non rientrato dalle vacanze nella sua Argentina, tutti presenti i colpi di mercato della società del presidente Antonio Tallarita e del ds Florinda Rotta: Micheal Teghini, Federico Di Prampero, Mattia Molteni, Joel Myers (con la fugace apparizione di papà Carlton al Bione), Luigi Brunetti, Matteo Favalessa, Luca Rattalino e Riccardo Chinellato.

La preparazione durerà sette settimane, in calendario diverse amichevoli in questo intenso periodo di pre-season in vista dell'esordio in campionato il 7 ottobre al Bione contro San Vendemiano.