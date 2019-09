Barabina Run: fervono i preparativi per la prima edizione, si corre sabato 5 ottobre

Barabina Run: un nome nuovo nel panorama della corsa in montagna del nostro territorio, ma già carico di aspettative. La macchina organizzativa, con la regia di Cascina Don Guanella, sta lavorando a pieno ritmo per la prima edizione che si terrà sabato 5 ottobre.

Iscrizioni aperte fino al 2 ottobre con quota agevolata di 15 euro (20 per la staffetta) per iscrizioni entro il 15 settembre. Possibilità di gara singola (8 km con 800 D+) oppure staffetta di 2 concorrenti (3km 350 D+ e 5km 450 D+).

Alcune società hanno addirittura scelto Barabina Run come loro gara sociale e schiereranno ai nastri di partenza atleti di livello sia nella singola che nella staffetta.

Partenza della gara da Cascina Don Guanella in Piazza Rosè a Valmadrera. Da qui, con un passaggio intermedio sempre in cascina, si toccheranno punti conosciuti (cappelletta Vars, Forcellina, Preguda) e sentieri più inediti. Un doppio “petalo” per un percorso apparentemente semplice ma ricco di insidie, fatto da salite toste, discese tecniche e viste mozzafiato su lago, città e Brianza.

Una menzione particolare va fatta per il pacco gara che racchiude in se, oltre a gusto e sostanza, anche i concetti di genuinità e solidarietà: birra, marmellata, biscotti e tanto altro rigorosamente prodotti nellaCascina di Valmadrera, il nuovo progetto di “agricoltura sociale” fortemente voluto e perseguito da DonAgostino Frasson, per garantire l’accoglienza, la cura, la formazione e l’inserimento sociale di giovani a grave rischio di esclusione.

Non mancheranno altresì capi tecnici e attrezzature per runners offerti da sponsor di livello.

E’ prevista una serata di presentazione, con ospiti d’eccezione e aperitivo, ovviamente a base di prodotti a km zero provenienti dalla Cascina, offerto a tutti i presenti. Per questo l’appuntamento è per martedì 10 settembre alle ore 18.30 presso Cascina Don Guanella a Valmadrera piazza Rose' n.3.

Considerando infine che Barabina Run vuole anche essere una festa di sport e aggregazione non mancheranno, il giorno della gara, una festa finale ed un percorso dedicato ai più piccoli: Barababy, un minivertical di 65 D+ per mettere a dura prova i muscoli dei futuri campioni.

La logistica per la prima edizione della Barabina Run di sabato 5 ottobre è la seguente:

Dalle ore 10.00 alle ore 14.30 - consegna pettorali

Ore 14.45 - briefing pre gara

Ore 15.00 - partenza Barabina Run singola e staffetta

Ore 15.30 - Barababy

Ore 17.30 - premiazioni e a seguire Barabina Party

Per info www.barabinarun.com per iscrizioni www.kronoman.net