Basket, campionati nazionali: Costa torna al successo, impresa del Lecco a Pavia

Weekend positivo per le squadre lecchesi impegnate nei campionati nazionali di pallacanestro. La Limonta Sport Costa Masnaga, in A1 femminile, batte Torino 72-59. Una vittoria importantissima, che permette alle pantere di rifiatare in classifica e di spezzare il momento negativo. I due punti raccolti nella sfida di sabato sera contro l'Iren Fixi hanno un peso specifico doppio. Non solo permettono alle ragazze di coach Paolo Seletti di salire a quota 10, staccando di 6 punti l'ultimo posto, ovvero quello della retrocessione diretta, ma di ribaltare pure la differenza canestri, visto che Torino all'andata aveva vinto di sette punti, 69-62.

In Serie B maschile il Basket Lecco compie un'altra impresa passando a Pavia, tra le formazioni più forti del girone B di Serie B, per un successo che vale il quarto posto in coabitazione con Monfalcone a quota 26, a due lunghezze dal terzo posto, staccando proprio la stessa Pavia. Protagonista in campo l'ex, nativo proprio di Pavia, Giulio Mascherpa: il capitano bluceleste firma 13 punti con 9 rimbalzi e 6 assist, ottimo l'impatto dell'ultimo arrivato, Sanna, che sfiora ancora una volta la doppia doppia (18 punti e 9 rimbalzi).

Non riesce invece l'impresa alla Np Olginate, bloccata dalla capolista Bernareggio. I biancoblu disputano venti minuti di qualità, arrivando ad accumulare un vantaggio di undici punti, poi smarriscono la via del canestro e subiscono la fisicità di Laudoni e compagni, che nel finale danno lo strappo decisivo: 89-70.