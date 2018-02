Basket: che rimonta del Civitz! Avvio shock, poi la risalita: Brignano al tappeto

Al Palacivitz va in scena per la 5^ giornata del girone di ritorno la sfida tra Edilcasa Civatese e Visconti Brignano. Il Civitz deve replicare la vittoria dell’andata per mantenere la seconda posizione in classifica, mentre i bergamaschi sono al 11^ posto in classifica in piena lotta salvezza, ma nelle ultime 7 gare hanno vinto ben 5 volte.

E infatti i primi 15 minuti di Brignano sono perfetti, ogni tiro da 3 punti è un canestro, l’Edilcasa sprofonda addirittura a -28 a metà secondo quarto.

Ma è da questo momento, quando la partita è praticamente persa, che il Civitz svolta, soprattutto in difesa. Azione dopo azione I grigiorossi recuperano e all’intervallo il punteggio è di 27-42.

Il gap è ancora ampio ma la faccia dei grigiorossi è diversa. Brignano segna solo 4 punti nella terza frazione e l’Edilcasa si avvicina (34-46) trascinata da Panzeri, Corti e Capovilla, oltre che dai propri tifosi.

Nel quarto periodo l’Edilcasa completa incredibilmente la rimonta partita dal -30. Bosso e Galli (in campo con un taglio al sopracciglio rimediato a inizio gara) sono perfetti in attacco e a pochi secondi dal termine il Civitz riesce ad arrivare a -3.

L’ultimo tiro è di capitan Castagna, in ombra fino a quel momento, ma decisivo quando conta. Il tiro entra e si va ai supplementari. Il Civitz non vuole più andare sotto e 12 punti in fila di un ritrovato Castagna, assieme ai rimbalzi di Corti consegnano al popolo grigiorosso un incredibile vittoria.

Brusadelli commenta così: «Ci siamo scavati la fossa da soli nei primi 15 minuti, poi quando sembrava impossibile i ragazzi hanno dimostrato di avere grande personalità rimontando dal -30 e portando a casa una grande vittoria»

Tabellini:

Edilcasa Civatese-Visconti Brignano 73-65 dts (8-26; 27-42; 34-46; 57-57)

Edilcasa Civatese: Panzeri 18, Castagna D. 17, Galli 8, Bosso 8, Corti 8, Capovilla 6, Negri L. 5, Valsecchi 3, Negri A. 0, Castagna P., Castelletti, Brusadelli. Coach: Brusadelli.

Visconti Brignano: Lecchi 17, Longo 16, Daz 13, Bonardi 7, Finardi 5, Dogadi 2, Possenti 2. Coach De Vincenzi.

CLASSIFICA

Mandello Lario 32

G.S. Giovanile Civatese 28

Basket Vercurago 26

La Sportiva Sondrio 26

Basket Verdello 22

Basket Cologno 20

La Torre Basket 20

Scuola Basket Treviglio 18

Basket Nibionno 16

Ars Rovagnate 14

Basket Carnate 10

Visconti BK Brignano 10

Centro BK Pescate 8

San Pellegrino Basket 2