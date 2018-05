Basket: Civate sbatte sulla Leoniana e termina la sua corsa play-off

Finisce in gara-3 la corsa dell’Edilcasa nei playoff di serie D. Leoniana Milano si è dimostrata un avversario ben più ostico di quanto si potesse pensare; squadra dura a morire, dal gioco duro e dalla molta esperienza che ha meritato il passaggio del turno, per quanto visto sulle tre gare. Anche in gara-1, quando il Civitz vinse 79-71, era ben chiara la forza di questa squadra, in particolare dei singoli Cusani e Mele.

Aldilà del rammarico di non essere riuscita a raggiungere le semifinali resta comunque un’ottima stagione per l’Edilcasa, caratterizzata dal secondo posto in stagione regolare, record per i civatesi.

La partita di Civate

La partita sin da subito mostra che la Leoniana Milano ha qualcosa in più, soprattutto per potenza fisica, malizia ed esperienza. Pronti via e dopo 6 minuti i milanesi sono avanti già 2-18, parziale che di fatto risulterà decisivo. Il Civitz prova a reagire, la prima frazione si chiude 8-18.

Prima dell’intervallo Leoniana continua la sua marcia, mette alle corde il Civitz che fatica al tiro dalla distanza, la sua arma migliore, ancora una volta (4 su 35 la statistica da 3 punti). 20-36 il punteggio all’intervallo.

I grigiorossi ci provano nel terzo quarto (33-48), arrivano più volte al -10 senza però riuscire ad avvicinarsi. L’ultima frazione recita l’epilogo ad una stagione comunque positiva per l’Edilcasa, davanti ad un tifo splendido che ha sempre incitato la propria squadra, soprattutto nei momenti più bui. Leoniana vince 48-62 e accede alle semifinali.

Brusadelli commenta così: “Leoniana ha meritato per quanto visto. Si è dimostrata molto più forte di quanto recitasse la sua classifica. Abbiamo faticato nelle 3 gare ad accoppiarci difensivamente con loro e ci sono mancati i nostri tiri dalla distanza. Peccato ma ringrazio tutti i ragazzi perché hanno disputato una stagione di cui devono andare fieri”.

Edilcasa Civatese: Castagna 17, Valsecchi 9, Galli 6, Corti 6, Capovilla 4, Negri 3, Panzeri 3, Consonni 0, Bosso 0, Castelnuovo, Brusadelli, Castelletti. All. Brusadelli

Leoniana Milano: Cusani 16, Mele 16, Pellegrini 10, Casadei 7, Stigliano 6, Tesoro 4, Di Benedetto 3.