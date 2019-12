Basket, A1 femminile: Costa Masnaga beffata nel finale da Battipaglia

Unica squadra lecchese in campo in questi giorni tra le festività, il Basket Costa Masnaga in Serie A1 femminile. La legge dei grandi numeri colpisce ancora: Battipaglia, ancora a zero in classifica, riesce a fare il colpaccio a Costa, portandosi a casa due punti molto preziosi in ottica salvezza in un finale punto a punto, in cui Cremona ha segnato i liberi della vittoria a due decimi di secondo dalla fine. Un'occasione persa per la Limonta Sport, che si è trovata avanti anche di 4 punti negli ultimi minuti, ma non è riuscita a proteggere il minimo gap che si era creato. Finale 67-68.

Seletti: «Ora il calendario è duro»

Ecco le dichiarazioni di coach Paolo Seletti: «Due punti preziosissimi persi molto, ma molto amaramente - ha commentato coach Paolo Seletti - Non ci dovevamo ridurre a giocare una partita punto a punto contro Battipaglia, che nelle ultime giornate è arrivata a giocarsele tutte fino in fondo. L'avevamo vinta due volte sul +4 e, ancora una volta, sul +1 dopo il canestro di Rulli, invece non siamo mai riuscite a proteggere il vantaggio. La transizione difensiva è stata problematica, ma è qualcosa che ci portiamo dietro da inizio stagione: faremo di sicuro qualche aggiustamento per migliorarla. Nei rimbalzi offensivi quando troviamo avversarie con quel tipo di atletismo, nonostante tutta la buona volontà, facciamo una fatica estrema nel contrastarle, nonostante comunque Reyna (Frost) abbia preso 17 rimbalzi e dal punto di vista dell'agonismo, dell'energia e della voglia di vincere, non fa mai un passo indietro e fino adesso è protagonista di una stagione molto positiva. Adesso ci siamo messi in una condizione molto complicata, perché il calendario nel girone di ritorno è molto impegnativo: dovremo trovare le energie mentali, fisiche e tecniche per vincere anche qualche partita in cui il pronostico non ci è favorevole, ma sono sicuro che lo faremo».

Il tabellino del match

Limonta Sport Costa Masnaga - O.ME.P.S. Givova Battipaglia 67-68 (16-18; 35-32; 51-50)

Limonta Sport Costa Masnaga: Colognesi ne, Allevi ne, Villa M. 9, Rulli 17, Balossi 2, Baldelli 14, Spinelli 5, Frost 11, Allievi 1, Pavel 2, Toffali ne, Davis 6. All: Seletti

O.ME.P.S. Givova Battipaglia: Cremona 6, Nori 5, Sasso, Scarpato, Galbiati 3, Ciabattoni 24, Jarosz 23, Bisogno ne, Mattera ne, Mazza 7. All: Orlando