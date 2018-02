Basket femminile: le finali nazionali Under 16 saranno a Costa Masnaga

Un evento di grande rilevanza per la pallacanestro femminile arriva nel Lecchese. Le finali nazionali Under 16 si disputeranno infatti a Costa Masnaga dal 2 al 9 giugno 2018.

La società Basket Costa esulta per l'assegnazione di un evento che tradizionalmente suscita grande interesse, e che richiederà un grande sforzo sotto ogni punto di vista, a livello logistico e organizzativo. «L'orgoglio - è scritto in una nota ufficiale sul sito della società biancorossa - per essere stati riconosciuti in grado di gestire un evento così importante, che coinvolge così tante persone, che rappresenta l'arrivo di un'intera stagione per tante ragazze e coach. L'orgoglio di rappresentare un paese che non arriva a 5.000 abitanti ma che fa dello sport una bandiera».

Da lunedì il Basket Costa comincerà a lavorare per farsi trovare pronto all'appuntamento. Le priorità individuate sono alberghi, palestre e parcheggi, poi verrà tutto il resto.

«Vogliamo ringraziare chi ha creduto in noi: sicuramente il neopresidente lombardo Alberto Bellondi, l'uscente Alberto Mattioli e nell'interregno Giuseppe Rizzi, che con il consigliere federale Mara Invernizzi hanno convinto la sede centrale delle nostre qualità e possibilità. Ringraziamo anche Fausto De Grada, il delegato Fip provinciale, che ha desiderato fortemente queste finali in provincia di Lecco per spingere a un ulteriore salto in avanti l'attività del territorio. Ringraziamo anche l'Amministrazione comunale di Costa Masnaga per il sostegno che ci ha dato e continua a dare, perchè ama lo sport e crede che praticarlo e viverlo sia una possibile e importante strada formativa e di crescita come persone».