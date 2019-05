Il Basket Costa Masnaga fa l'impresa ed è promosso in A1 femminile

Il Basket Costa Masnaga è promosso nella Serie A1 di pallacanestro femminile. In un palazzetto gremito, sabato sera le ragazze di coach Gabriele Pirola hanno vinto la gara di ritorno della finale play-off Nord di Serie A2, superando 81-77 l’Ecodento Point Alpo Villafranca. Una vittoria al fotofinish: servivano tre punti per ribaltare il -2 dell’andata in Veneto, ne sono bastati quattro con un pizzico di brivido.

Canestro decisivo di Frustaci

Costa ha sempre condotto ma ha ceduto qualcosa nel finale, quando le avversarie hanno cercato di ribaltare il destino della finale, portandosi a -2 dopo essere state anche a -9. La voglia di raggiungere il traguardo, con il supporto del pubblico di casa, ha dato la spinta decisiva. Il canestro della giovane Frustaci a 30″ dalla sirena spalanca cpsì a Costa le porte del paradiso cestistico. A livello personale grande prova di Rulli che segna 28 punti con 12 rimbalzi, 19 punti per Baldelliche infila 5 triple su 8, in doppia cifra anche Vente con 13.

La promozione è storica per le brianzole e corona anni di crescita della società, di capacità di strutturarsi con un settore giovanile di primissimo livello nazionale, di programmare e far lavorare con calma uno staff tecnico qualificato.