Basket Costa Masnaga, conferma tricolore: l'Under 16 vince lo Scudetto

Quarto scudetto in tre anni per il Basket Costa a livello giovanile. L'Under 16 si è confermata sul tetto d’Italia, bissando a Chianciano Terme il titolo conquistato un anno fa ad Alzate Brianza. Le ragazze di coach Cosimo De Milo hanno battuto ampiamente Pegli (poi terza, sconfitta la Reyer Venezia) 86-40 in semifinale, aggiudicandosi poi la finale 80-49 sul Brixia Basket Brescia, a dimostrazione di una superiorità schiacciante.

«Sapevamo delle problematiche che il Brixia ci avrebbe dato - ha detto coach De Milo nel post gara - Nei momenti iniziali abbiamo tardato a girare la gara a nostro favore, come invece era successo per tutta la settimana qui a Chianciano. Ma in una finale Scudetto ci può stare. Prima della partita avevo chiesto alle mie ragazze di fare in campo solo una cosa, quella che gli viene meglio: giocare a basket. E sono state bravissime. Quarto Scudetto di Costa Masnaga in tre anni? Tanta roba».

Prossimo appuntamento a Roseto degli Abruzzi per le finali Under 14: le panterine biancorosse andranno a caccia di un altro grande successo per il club. Si comincia oggi, lunedì 24 giugno, sino al termine della settimana.