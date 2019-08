Basket femminile: Starlight Valmadrera pronta a dare battaglia

Con la partita in programma mercoledì 28 agosto alle ore 20 inizierà la nuova stagione della formazione cestistica femminile della Starlight Valmadrera, pronta per la sua terza esperienza nel campionato di serie C di basket. Riconfermato coach Alberto Colombo, che avrà a fianco il vice Alessandro Ciceri, mentre la novità di questa stagione è l’arrivo a Valmadrera dell’esperto direttore sportivo (anche dirigente accompagnatore) Massimo Adobati. Team manager è Giancarlo De Carli con lo staff tecnico completato dal dirigente Matteo Chitelotti.

«La Starlight, dopo aver centrato i play off nella passata stagione, vuole compiere uno steep maggiore, ed entrare di diritto tra le pretendenti al salto di categoria- commentano i dirigenti - C’è la convinzione, c’è la determinazione, c’è il gruppo. Però bisognerà chiedere “strada” alle avversarie».

Per quanto concerne il gruppo, dieci le senior presenti nel roster con la presenza anche di sei Under a dimostrazione della voglia della società del presidente Pino Scelfo, di far crescere le giovani cestiste.

Un roster dove figurano Martina Fusi, Martina Orsenigo, Angelica Colombo, Francesca Capaldo, Silvia Bassani, Irelys Adan Dominico, Claudia Oddo, Giulia Pasqualin, Mara Casartelli e Stefania Mondonico. Con l’affiancamento delle under Laura Scola, Sara Airdoli, Francesca Andreotti, Silvia Chitelotti, Matilde Ciceri e Gaia Riva.