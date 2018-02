Basket, il Civitz passa sul Rovagnate: seconda piazza conquistata

Dopo la vittoria conquistata da Mandello su Vercurago nell'anticipo di venerdì, l’Edilcasa ha sfruttato l’opportunità di conquistare il secondo posto in classifica in solitaria, staccando proprio i coguari.

Al Palacivitz ha però dovuto battere l’Ars Rovagnate, squadra capace di giocarsela con tutti a viso aperto nonostante la posizione occupata in classifica: i brianzoli schierano subito la zona in difesa che utilizzeranno per tutto il match, Civate fatica al tiro da fuori ma segna buoni canestri in contropiede e sfrutta i molti rimbalzi in attacco. Primo quarto 15-14 per Civate. Nella seconda frazione (36-30) l’Edilcasa prova a fuggire colpendo la zona di Rovagnate che resiste, aggrappandosi in attacco a Ravasi e Kaho.

Al rientro dagli spogliatoi la partita è equilibrata e solo sul finale della terza frazione i padroni di casa riescono ad allungare sul +10 con una tripla di Panzeri e due di Valsecchi (54-45).

Nell’ultimo periodo i grigiorossi, spinti dai propri tifosi, legittimano il successo chiudendo sul 65-49.

Brusadelli commenta la vittoria del "Citivz": “Giocare tutta la partita contro una difesa a zona non è mai semplice ma l’abbiamo attaccata bene. Godiamoci il secondo posto in solitaria ma siamo consapevoli che dobbiamo ancora migliorare molto”.

Tabellini:

EDILCASA CIVATESE-ARS ROVAGNATE 65-50 (Parziali: 15-14; 36-30; 54-45)

EDILCASA CIVATESE: Panzeri 18, Castagna D. 13, Valsecchi 10, Capovilla 8, Bosso 5, Corti 5, Galli 4, Negri L. 2, Castagna P. 0Galli 5, Corti 4, Panzeri 3, Negri A. 0, Brusadelli 0, Castelnuovo. All. Brusadelli M.- Brusadelli A.

ARS ROVAGNATE: Sala 14, Kaho 10, Ravasi 8, Romanato 5, Ripamonti 4, Combi 4, Crevenna 3, Beretta 2. All. Barbieri

CLASSIFICA

Mandello Lario 30

Basket Vercurago 24

G.S. Giovanile Civatese 24

La Sportiva Sondrio 22

Basket Verdello 22

Basket Cologno 20

La Torre Basket 18

Scuola Basket Treviglio 16

Basket Nibionno 16

Ars Rovagnate 14

Visconti BK Brignano 10

Centro BK Pescate 8

Basket Carnate 6

San Pellegrino Basket 0